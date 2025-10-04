大谷翔平（31）が中押し適時打を放って勝利に貢献すれば、日本人投手2人も躍動した。【もっと読む】阪神・才木浩人はドジャース入りで大谷と共闘の現実味…「佐々木朗希より上」の評価まで先発の山本由伸（27）が7回途中、4安打2失点（自責点0）。メジャー移籍後最多の113球を投げれば、佐々木朗希（23）は九回に最速163.2キロの速球と落差の大きなスプリットで三者凡退に仕留め、ポストシーズンのストッパーとしての地位をほ