カンヌ、ベネチア、ベルリンの世界三大映画祭で監督賞を制した唯一の監督、ポール・トーマス・アンダーソン（PTA）の最新作『ワン・バトル・アフター・アナザー』が、3日より全国公開された。主演はレオナルド・ディカプリオ。共演にショーン・ペン、ベニチオ・デル・トロらアカデミー賞受賞俳優が並び、アンダーソン監督が20年以上かけて書き上げた脚本を映像化した。【動画】PTA監督がビスタビジョン撮影の魅力を語る特別映像