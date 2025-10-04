『キングオブコント2024』王者のラブレターズが同大会決勝で披露したコント「光」が、ショートドラマ化されることが4日、明らかになった。【写真】悲願の涙も…！優勝会見で喜びを爆発させたラブレターズ同コントは、どんぐりが巻き散らかされるシーンが印象的な親子の物語。これを俳優の高嶋政伸（※高＝はしごだか）と黒谷友香が演じ、ショートドラマ化。 一流俳優がチャンピオンのコントを本気で演じたら一体どうなるのか。