自民党総裁選に立候補している林芳正官房長官は4日、投開票が行われる両院議員総会に向けて「最後まで『林プラン』と熱意を伝えたい」と意気込みを述べた。午前10時半頃に記者団の取材に応じた林氏は、「投票箱のふたが閉まるまで選挙だと考え30年間、戦ってきた」と述べた。その上で「最後の最後まで、私の『林プラン』、そして、熱意を伝えて、戦いに臨みたい」と意気込みを語った。