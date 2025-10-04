U-20日本代表は、チリで開催中のU-20ワールドカップのグループステージを3連勝で突破した。2連勝で迎えた3日のニュージーランド戦は、すでに決勝トーナメント進出を決めていたこともあり、メンバーを入れ替えた。GKには唯一17歳でメンバー入りした最年少の荒木琉偉を起用。身長194cmの荒木は好セーブでチームを救うシーンもあった。日本は前半22分に小倉幸成（法政大）のミドルシュートで先制すると、後半には相手のオウンゴールと