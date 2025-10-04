双子の男の子を出産したタレントの中川翔子が3日、Instagramを更新。初授乳の様子や夫の初出しショットを披露した。【映像】初公開！中川翔子の夫＆双子の赤ちゃんの授乳2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2025年9月30日に双子の男の子を出産した中川。「2人とも2600g超え！産声もしっかりしてました。小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」とつづり、双子を抱く親子ショットを披露していた。