自民党の茂木敏充・前幹事長（６９）は同党総裁選の投開票日を迎えた４日午前、東京都内で記者団に「総裁選を通じて自分の政策をしっかり訴えてきたつもりだ。１票でも多く支持が頂けるよう最後の最後まで頑張りたい」と述べた。