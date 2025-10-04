■FIFA U-20ワールドカップチリ2025日本 3−0 ニュージーランド（日本時間4日、チリ・バルパライソ）すでに決勝トーナメント進出を決めているU20日本代表は、グループステージ（A組）第3戦でニュージーランドを3対0で下し、無傷の3戦全勝で首位突破を果たした。前半22分に小倉幸成（20、法政大）が先制ゴールを決めると、後半はオウンゴール、途中出場の石井久継（20、湘南ベルマーレ）のシュートで突き放した。グループステージ