自民党の茂木敏充前幹事長は4日午前、総裁選について、「支えてくれた仲間に感謝し最後まで頑張りたい」とした上で、決選投票となった場合の対応について、「仲間との塊、仲間の絆を大切にして行動するつもりでいる」と述べた。茂木氏は、投開票が行われる両院議員総会に先立ち記者団の取材に応じ、「支えてくれた全国の党員・党友、支援者、仲間に心から感謝したい」とした上で、「最後の最後まで頑張りたい」と意気込みを語った