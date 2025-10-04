「あのちゃん」ことタレントのあのとテレビプロデューサーの佐久間宣行氏が３日深夜放送の「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）に出演。一貫性のない業界関係者に不満を漏らした。飲み会が苦手というあのは「大人数で遊んでたりする人が『孤独〜』とか歌ったりすると、なんだコイツみたいになっちゃう」とビジネス孤独をやっている芸能人がムカつくと告白。佐久間氏もあのの意見に同意し「めちゃくちゃ感動