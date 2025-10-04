老後に手にする退職金や相続金。それは夢を叶える最後のチャンスである一方、生活を守る最後の安全網でもあります。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が中川さん夫婦（仮名）の事例とともに、老後の夢の叶え方について解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。その決断は「幸せ」か「後悔」か71歳の元会社員の中川さん（仮名）。若い