ジャングルポケット太田博久（41）の妻でモデルの近藤千尋（35）が4日、テレビ朝日の新番組「オフレコスポーツ」（金曜深夜2時43分）に出演した。「スポーツにまったく詳しくない」近藤が、スポーツ界やアスリートの知られざる一面を聞き出す番組。初回放送となったこの日は元サッカー日本代表槙野智章氏（38）が出演し、「ゴール給」や「勝利給」などのインセンティブ、契約の裏話や、罰金制度などさまざまな“オフレコトーク”を