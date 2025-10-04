NiziU・MAYAの初の描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』が2025年12月24日にKADOKAWAより発売される。10月4日（土）より、本作の予約が各書店やネットストアにて開始された。 【画像】NiziU・MAYA初の描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』 日韓合同オーディション「Nizi Project」でデビューを果たして以来、NiziUのメンバーとして幅広く活躍を続けるMAYA。このたび彼女が初めて手がける絵本は、一匹