マイメロディ50周年とクロミ20周年を記念した展覧会「MY MELODY▽KUROMI ANNIVERSARY PARTY」が、10月25日（土）〜​11月9日（日）の期間、大阪・心斎橋にある心斎橋PARCO14階 PARCO GALLERYで開催される。【写真】頭巾が入れ替わってる!?描き下ろし記念グッズ一覧■キュートな空間が登場今回開催される「MY MELODY▽KUROMI ANNIVERSARY PARTY」は、マイメロディとクロミのパーティに招待されたような体験ができる、“