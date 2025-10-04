来年2月の山口県知事選挙に向け、自民党・公明党などの県議会会派が6日にも現職の村岡嗣政氏（52）に出馬を要請する方針を固めたことが、関係者への取材で分かりました。要請には県政与党の自民・公明会派の他、国民民主党所属議員などでつくるやまぐち県政会の県議も加わります。県知事選を巡っては柳井市選出の県議＝有近眞知子氏（42・元自民党会派）が9月に出馬を表明。村岡氏はこれまでに4選に向けた立候補を明言していません