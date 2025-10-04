京都市がホテルや旅館の利用者に課している宿泊税の上限額（１人１泊あたり）を現行の１０００円から１万円へ引き上げることについて、村上総務相が３日、同意した。定額制では全国最高額で、来年３月１日の宿泊から適用される。税額区分は、現行の３段階から５段階に変更。宿泊料金が１泊１０万円以上の場合は１万円を課す。税額の最少額は２００円で変わらないが、現行の１泊２万円未満から１泊６０００円未満へと大幅に縮小