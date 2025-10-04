◆Ｕ―２０Ｗ杯▽１次リーグ第３戦日本３―０ニュージーランド（３日・チリ）Ｕ―２０日本代表は１次リーグ最終戦でニュージーランドに３―０で快勝し、３連勝で決勝トーナメント進出を決めた。チリ戦から先発８人を入れ替えて臨んだ日本は、前半２１分にＭＦ小倉が左足で豪快なミドルシュートを突き刺して先制。後半１９分には途中出場のＦＷ高岡が前線からのプレスでボールを奪うと、エリア内でＭＦ平賀が強烈なシュート。