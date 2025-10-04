鈴木誠也 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月2日（木）（日本時間3日）MLB シカゴ・カブス 対 サンディエゴ・パドレス ＠リグリー・フィールド＞ ナ・リーグのワイルドカードシリーズ第3戦がシカゴで行われ、カブスがパドレスに3対1で勝利し、地区シリーズ進出を決めた。 注目を集めたのは、カブスの鈴木誠也外野手（31）。先発のダルビッシュ有から先制の口火を切る二塁打を放ち、勝利に大