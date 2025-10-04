仙遊県の中国仙遊沈香博物館で、香を篆書模様にして燃やす「香篆（こうてん）」文化を体験する人。（９月２４日撮影、仙遊＝新華社記者／姜克紅）【新華社福州10月4日】中国福建省の仙遊県は沈香や白檀といった香料の重要な集散地として知られる。近年は、豊富な原料や整った製造体制、オンラインとオフラインを組み合わせた販売網を強みに、天然香の文化産業育成に力を注いでいる。製品は線香などの焼香用にとどまらず、香木