久常涼米男子ゴルフの秋季シリーズ、サンダーソンファームズ選手権は3日、ミシシッピ州ジャクソンのCCジャクソン（パー72）で第2ラウンドが行われ、久常涼と金谷拓実はともに69で回り、通算7アンダーの137で16位につけた。大西魁斗は68を出したが、3アンダーで予選落ちした。66をマークしたギャリック・ヒゴ（南アフリカ）が13アンダーで単独首位に立った。（共同）