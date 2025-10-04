イギリス国教会の最高聖職者カンタベリー大主教に初めて女性が任命されました。【映像】英国教会 最高位に初の女性就任へイギリス国教会は3日、サラ・ムラーリー氏（63）をカンタベリー大主教に任命したと発表しました。ムラーリー氏は元看護師で、イギリスの看護師のトップである看護局長を務めた後、2006年に司祭となりました。1400年以上の歴史を持つカンタベリー大主教職に女性が任命されるのは初めてです。来年3月にカ