将棋の藤井聡太七冠（23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する最高峰タイトル・竜王戦七番勝負の第1局2日目が始まりました。【映像】向かい合う藤井聡太七冠と佐々木勇気八段竜王戦の第1局2日目は、東京・渋谷区のセルリアンタワー能楽堂で、午前9時に挑戦者の佐々木八段が封じた38手目が開封され始まりました。4連覇中の藤井七冠は、防衛すれば5連覇で、史上3人目となる「永世竜王」の資格を獲得します。前夜祭では「いよい