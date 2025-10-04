脳科学者の茂木健一郎氏が３日、ＴＯＫＹＯＭＸ「堀潤ＬｉｖｅＪｕｎｃｔｉｏｎ」で、今回の自民党総裁選について、フルスペック選挙と言われているにも関わらず「本音や政策論争はフルスペックじゃない」と痛烈皮肉を放った。この日は翌日に迫った自民党総裁選について議論。街の声なども紹介したが、茂木氏は「街の声、すごく分かる一方で、実質上、党員の投票、議員票、世論の影響をめっちゃ受けている」と指摘。「Ｓ