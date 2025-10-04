10月3日（現地時間2日）からスタートしたNBAのプレシーズンゲーム。八村塁も所属するロサンゼルス・レイカーズは、4日午前11時からフェニックス・サンズとの一戦が予定されているなか、チームの二枚看板は体を休めるようだ。 現地メディア『ESPN』によると、司令塔のルカ・ドンチッチは4日のサンズ戦、6日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦を欠場する模様。また、チー