お正月の風物詩、箱根駅伝を目指す明治大学体育会競走部の合宿に密着！大学スポーツならではの役職、チームを裏で支える主務の仕事を体験した。 主務の仕事は練習準備から始まり、練習中もたくさんあるが次々とタスクをこなしていく。 練習中の給水を担当した宮近。いつ選手に渡していいかタイミングが掴めず・・・ 吉澤はスマホで選手の走りのフォームを撮影！ さらに、箱根駅伝を目指す選手たち