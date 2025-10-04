横浜FCのスタジアムMCを務める三田萌日香さんのアウェー前乗り報告がファンの反響を呼んでいる。横浜FCは4日にベスト電器スタジアムで行われるJ1第33節でアビスパ福岡と対戦。三田さんは前日に自身のX(旧ツイッター/@_fl_monika)を更新し、「福岡上陸!」と写真とともに伝えた。チームカラーのトップスにベージュのスカートを合わせ、ウエストをチラ見せしたスタイルで博多駅の前に立つ姿が収められている。これにファンか