orange pekoeが、来年2026年開催のコンサートをもってorange pekoeとしての活動を満了することを発表した。発表が行われたのは、10月3日（金）に高崎芸術劇場スタジオシアターで行われた＜高崎音楽祭＞のステージ上にて。またこの発表により、11年ぶりとなる予定だったオリジナルアルバム用に録音中の新曲も収めたオールタイムベスト盤を12月3日にリリースすることとなった。本作はメンバーのナガシマトモコと藤本一馬の二人の選曲