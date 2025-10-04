田中真紀子元外相が３日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」に出演。「個人のこと申し上げちゃいけませんけど」と言いつつ、自民党総裁選候補をバッサ、バサと切り捨てた。番組では翌日に投開票を控えた総裁選について特集。選挙戦最終版の情勢として、政治ジャーナリストの田崎史郎氏が小泉進次觔氏が頭ひとつ抜け、高市早苗氏、林芳正氏の三つ巴の戦いになると解説した。ＭＣの宮根誠司が「こうなったらどうです