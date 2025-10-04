タレントの野沢直子（６２）が３日放送の「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）に出演し、再婚相手の両親に挨拶した時の地獄エピソードを告白した。野沢は２年前に離婚し、１３歳年下の日本人男性と再婚。焼肉店で相手の両親に結婚のあいさつをすることになったという。「彼の方が『この人と結婚します』と言った時にご両親が固まっちゃって。全然動かなくなって静止画みたいになった」と気まずい沈黙が３分間ぐらい流れた。