スペイン中部の町で撮影されたのは、止めてあった車を襲った突然の悲劇だ。大きなツノを持ち、怒り狂う闘牛が止まっていた黒い車に向かって突進してきたのだ。勢いは、街路樹をなぎ倒すほどだった。車を盾に隠れていた人も慌てて逃げ出していく。様子を見ていた人も「あらあらあらあら！ドアに突っ込んでる！」と驚きの声をあげる。一方、闘牛は車を壁際まで押しやっても、“闘う”ことをやめない。ツノでぐいぐい押され、後輪は浮