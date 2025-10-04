９人組グループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳｆｒｏｍＥＸＩＬＥＴＲＩＢＥ」ボーカル・八木勇征（２８）の出演する新作オペラ「平家物語―平清盛―」が４日、世界初演を迎えた。それに先立ち３日、会場の埼玉・大宮ソニックシティでゲネプロと囲み取材が行われた。平清盛に焦点を当て、取り巻き女性たちの人間模様を軸にした物語で、一流オペラ歌手ら総勢約１００人が出演。八木は一番の見どころを「まだ誰も見たことがない物