¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤Ìä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉñÂæºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¶áÇ¯¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Î³èÌö¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Ã£À®¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯Ëë¤ò³«¤±¤ëÉñÂæ¡Ø¶¸¿Í¤Ê¤ª¤â¤Æ±ýÀ¸¤ò¤È¤°¡ÁÀÎ¡¢ËÍÃ£¤Ï°¦¤·¤¿¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ¿·¶­ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£·Î¸Å¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎÌÚÂ¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢30Âå¤ò·Þ¤¨ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ëº£¤Î¿´¶­¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼Ã£À®