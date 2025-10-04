北朝鮮が西海（ソヘ）衛星発射場で発射体エンジン実験を準備している状況が衛星写真で捕捉された。これは北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が非核化交渉は「永遠にない」（9月21日の最高人民会議演説）と宣言した直後であり、10日の北朝鮮労働党創建80周年記念日の前後に偵察衛星打ち上げなど高強度の挑発が行われる可能性が提起されている。韓国側は軍事訓練を次々と延期するなど軍事的な緊張緩和措置を取っているが