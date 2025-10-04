日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン(以下:KFC)店舗で、期間限定「ファン感謝祭パック」を、10月8日から10月28日まで販売する。ファン感謝祭パック「ファン感謝祭パック」には、KFC自慢のメニュー「オリジナルチキン」、「カーネルクリスピー」、「ビスケット」が詰まっている。「オリジナルチキン」は、創業者カーネル・サンダースが10年の歳月をかけ完成させた、11種類のハーブ&スパイ