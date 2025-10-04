あきんどスシローは、クリエイター・可哀想に!氏とコラボをし、キャラクター「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」が登場する商品を10月8日より全国のスシローにて販売する。スシロー×可哀想に!今回、スシローで寿司を楽しむことはもちろん、寿司と一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、クリエイター・可哀想に!氏とコラボをし、SNSを中心に人気を博すキャラクター「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」が登場す