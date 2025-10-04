気象台は、午前10時22分に、大雨警報（浸水害）を出雲市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・出雲市に発表 4日10:22時点東部では、4日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■出雲市□大雨警報【発表】・浸水4日昼過ぎにかけて警戒3時間最大雨量30mm