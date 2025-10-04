中部国際空港は、カードラウンジ「プレミアムラウンジ セントレア」「第2プレミアムラウンジ セントレア」で提供しているLINEポイントの特典内容を10月1日から改定した。現在は10ポイントでセントレアお買物券500円と交換できるが、改定後は15ポイントでQUOカード500円への交換となる。セントレアお買物券500円の配布が終了次第、QUOカード500円への交換に変更する。現在利用中のポイントカードは、これまで通り10ポイントで特典と