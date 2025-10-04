船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地９月３日、チリで開催されているU-20ワールドカップのグループステージ第３節でニュージーランドと対戦。３−０で快勝を収めた。立ち上がりから積極的に攻撃に出た日本は、22分に小倉幸成の強烈ミドルで先制すると、後半も攻勢を緩めず。64分に相手のオウンゴールで追加点を奪い、82分には途中出場の石井久継が冷静にネットを揺らし、３連勝でグループステージ首位突破を決めた。試合