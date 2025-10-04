チリで開催中のU-20ワールドカップ。U-20日本代表は3日にニュージーランドとのグループステージ最終節を戦った。日本はすでに2連勝で決勝トーナメント進出を決めており、この日はメンバーを入れ替えた。スタメンは、この通り。荒木琉偉小杉啓太市原吏音小倉幸成神田奏真横山夢樹塩川桜道森壮一朗中川育石渡ネルソン平賀大空GKはピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾ではなく、17歳の荒木を起用した。日本は前半22分にMF小倉幸成（法政大