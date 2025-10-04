３戦７発、無失点。チリで開催中のU-20ワールドカップを戦う日本が、圧倒的な強さを誇示している。船越優蔵監督が率いるチームは、グループステージを３連勝でフィニッシュ。エジプトに２−０、開催国のチリにも２−０。最後のニュージーランドは３−０。堂々の首位通過を決めた。 FIFA（国際サッカー連盟）の公式Xが、ニュージーランド戦の結果を速報。チーム３点目を決めた石井久継と、それをアシストした高岡伶颯の