◆チョコレート専門店のアフタヌーンティー5選。上質なチョコレートと秋の味覚を贅沢に楽しむスイーツ＆セイボリーがずらり画像：ル・ショコラ・アラン・デュカス東京工房GODIVAやMinimalなど、有名ブランドが手掛ける上質なチョコレートがアフタヌーンティーで楽しめるプランをご紹介。チョコレートの食べ比べや、和栗×チョコレートの贅沢なパフェなど、こだわりのチョコレートそのものはもちろん、季節食材との組み合わせが味わ