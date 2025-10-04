佐々木朗希が地区S前日会見「これから経験できることが1年目で1番の収穫」ドジャースの佐々木朗希投手は3日（日本時間4日）、4日（同5日）に開幕するフィリーズとの地区シリーズを前に記者会見に臨んだ。佐々木はポストシーズンではブルペン待機。1日（同2日）のレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦では、4点リードの9回から救援して無安打無失点。2三振を奪い、試合を締めた。この日の一問一答は以下の通り。――9回の抑えと