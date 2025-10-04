９月２５日、河北省呉橋県桑園鎮小第九村の刁家班雑技小院で技の習得に励む受講生。（石家荘＝新華社記者／牟宇）【新華社石家荘10月4日】「雑技の里」として知られる中国河北省呉橋県は近年、雑技の継承や教育、展示の機能を一体化した総合施設「雑技小院」の建設を進めている。現在、県内6郷鎮に14カ所が分布している。雑技小院はそれぞれ特色を備え、基礎訓練の体系化や技芸の革新的な開発、民俗文化との深い融合を通