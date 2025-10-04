2023年公演以来2年ぶりとなる舞台「ハンサム落語２０２５」が、12⽉3⽇（⽔）〜12月10⽇（⽔）まで、東京・台東区の浅草花劇場で上演されることが決定した。「ハンサム落語」とは、2013古典落語を現代⾵にアレンジ。若⼿実⼒俳優が演じ、落語で引きつけ、声で聞かせ、演技⼒で 魅了する舞台。「2⼈１組」の掛け合いで⾏う、独⾃のスタイルが⼈気