今年で5年目を迎える不二家の人気イベント「FUJIYA Smile Switch Festa」が、2025年秋に近鉄百貨店の2店舗で開催されます。テーマは「ルックって、いいな。」。大阪・あべのハルカス近鉄本店と名古屋・近鉄パッセで、ルックをモチーフにした展示や限定商品、ペコちゃん75周年の特別コーナー、さらにサンリオキャラクターズとのコラボグッズまで登場。来場者の心をくすぐる限定感たっぷりのイベント