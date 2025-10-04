福岡市内のもみほぐし店「りらくる」でセラピストとして働いている湯上谷蘐志さん（５９）は、いぶし銀の内野手としてホークス一筋でプレーした。高校卒業後に入団した南海は１９８８年にダイエーに譲渡され本拠地は大阪から福岡・平和台に移転。だが、８８年の秋季練習で大ケガを負った湯上谷さんはチームとともに行動することができなかった。半年遅れでの福岡入り、そこからの逆襲とは。◇◇１９８９年１月１