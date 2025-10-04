きのう（3日）午後、岡山市北区の市道で軽乗用車がガードレールに衝突し、運転していた84歳の男性が死亡しました。 きのう（3日）午後0時半ごろ、岡山市北区足守の市道で軽乗用車が道路脇のガードレールに衝突しました。運転していた近くに住む84歳の男性と、同乗していた78歳の女性が病院に運ばれ治療を受けていましたが、男性の容体が急変し、およそ6時間後に死亡しました。 現場は足守川沿いの見通し