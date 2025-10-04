＜コマツオープン2日目◇3日◇小松カントリークラブ（石川県）◇6958ヤード・パー72＞2021年にシニアツアーに参戦してから何度も優勝争いに絡み、2位を5回経験している54歳・飯島宏明。しかし、ツアー初優勝にはあと一歩が届かずにいる。今大会でも23年大会で1打差の2位を経験。そして今週、首位に立つ横田真一と岩本高志に1打差の3位タイにつけ、再び初優勝に手が届きそうな位置で最終日に進む。【写真】こんなの初めて見た昨