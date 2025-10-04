【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20ニュージーランド代表 0−3 U-20日本代表（日本時間10月4日／エスタディオ・エリアス・フィゲロア・ブランデル）【映像】弾丸ミドル！日本を3連勝に導く衝撃の先制点（実際の映像）U-20日本代表は日本時間10月4日、U-20ワールドカップのグループA第3戦でU-20ニュージーランド代表と対戦。MF小倉幸成の衝撃ミドルなどで3ー0で勝利した。すでにグループステージ2連勝で決勝トーナメント