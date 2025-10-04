ＭＬＢ公式サイトやＡＰ通信は３日（日本時間４日）に米野球専門誌ベースボール・ダイジェストが今季の年間最優秀選手にマリナーズのカル・ローリー捕手（２８）選出したと報じた。ローリーはメジャートップの６０本塁打、ア・リーグトップの１２５打点で２冠に輝いた。元選手、監督、幹部、野球記者、アナウンサーら２４人の投票で、ローリー１位票１２票、２位票８票、３位票４票を得て、５６ポイント獲得した。ヤンキースの